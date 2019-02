Sanremo 2019, la conferenza stampa: «Oggi ospiti Amoroso e Venditti, domani sera ci sarà Ligabue»​

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono bastate due serate per delineare e restringere il campo dei favoriti del. Il boom di consensi ricevuto datrova conferma anche nelle valutazioni dei, che hanno fatto crollare laper la vittoria daPercorso analogo per, passato nelle quote di Stanleybet.it da 15,00 a 4,00. Resiste come favorito, seguito da. Si mantiene in zona calda. Brutte notizie perche passa daScommesse aperte anche sull': candidato numero unoma in odore di ultima piazza ci sono anche il duoQuanto alsu Stanleybet.it si registra il testa a testa traentrambi a. Ben piazzato anche0. Possibili outsider