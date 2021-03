Sanremo 2021, le pagelle della terza serata: le cover dei cantanti in gara. Fulminacci vale un bel 9, Renga 4

Sanremo 2021, le pagelle della terza serata: le cover dei cantanti in gara.

Dopo le prime due serate, in cui i 26 campioni hanno presentato le loro canzoni in gara, come da tradizione, la serata del giovedì del Festival è dedicata ai duetti e alle cover. Si esibiranno tutti i cantanti del Festival (Irama sempre in video) e anche le esibizioni di oggi concorreranno alla classsifica generale e finale. Domani e sabato, invece, riascolteremo tutte le canzoni in gara. E, ovviamente, non possono mancare le Pagelle di Leggo.

LE PAGELLE DELLA TERZA SERATA DI SANREMO LE COVER

NOEMI con NEFFA 6.5 - Prima di andare via

A suon di funky. L’autore è un po’ fuori fuoco (parrebbe per un problema di audio Rai), almeno all’inizio, e la “rossa” prende in mano con grinta la situazione. Noemi, d’altronde, in questo mood ci sguazza davvero come un pesce nel mare. La bella anima soul di Neffa finalmente vien fuori a registro e la performance approda in porto con sicurezza (con tanto di citazione dei riff di fiati di Superstition).

FULMINACCI con VALERIO LUNDINI e ROY PACI 9 - Penso positivo

“Quest'onda che viene e che va”, il grido di puro ottimismo di “Io penso positivo”- l’onda che Jovanotti rovesciò sui suoi fan nel 1994, ritorna. Con il cantautore romano l’ironia folle del comico Valerio Lundini e la tromba sparatissima di Roy Paci. Ottima esecuzione. Energizzante, anche più dell’originale. Bravo Fulminacci.

FRANCESCO RENGA con CASADILEGO 4 - Una ragione di più

Il successo di Ornella Vanoni, firmato dai fratelli Reitano, Mino e Franco, e da Califano nel 1970, riproposto qui in una versione di schizofrenia sonora e stilistica: lui smorza il tenorile spinto che gli piace assai, lei cerca di librarsi con difficoltà in acuti e sovracuti assai rischiosi. Un pasticcio.

EXTRALISCIO feat DAVIDE TOFFOLO con PETER PICHLER 7,5 - Rosamunda

A ritmo di polka, il palco diventa una balera scatenatissima, tra chitarre che roteano e una coppia (maschile) del ballo liscio. Ad un tratto l’incursione del “Casatchok” che ci sta come il cacio sui maccheroni. C’è grande orecchio in tutto questo, c’è bella fantasia musicale e goliardica sfrontatezza. Promossi.

