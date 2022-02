Sangiovanni e le "Farfalle" a Sanremo 2022: «Butto fuori il tossico che ho dentro e prendo ossigeno»

Sangiovanni arriva al Festival di Sanremo 2022 dopo l’avventura nella scuola di Amici e una serie di brani da milioni di ascolti. Il brano con cui si presenta all’Ariston è ‘Farfalle’, traccia che anticipa il disco di inediti “Cadere Volare” atteso per il prossimo 8 aprile. “Sul palco porto una canzone che parla di un momento in cui ero vittima di vari dispiaceri – spiega – Mi sono sentito perso, come se non riuscissi a respirare. E parla di ritrovare l’ossigeno attraverso cose che ti fanno stare bene, a partire dall’amore e dalle persone che ti stano vicine. Con ‘Farfalle’ cerco davvero di buttare fuori tutto ciò che di tossico ho addosso e mi prendo la mia boccata d’aria”. “Sono tante le cose che alimentano il mio tormento interiore, anche solo leggere certi messaggi di odio. Cerco di fregarmene ma fanno male.” Foto di Alessandro Treves da Ufficio Stampa Sugar

