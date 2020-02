Matteo Salvini tuona contro Sanremo: «Hanno già deciso chi ha vinto»

Sanremo che inizia la prossima settimana. Lo fa, come ama lui, via social. «A Sanremo hanno già deciso che vinceranno tutti quelli politicamente corretti e di sinistra». Matteo Salvini tuona contro il Festival diche inizia la prossima settimana. Lo fa, come ama lui, via social. «Ahanno già deciso che vinceranno tutti quelli politicamente corretti e di sinistra».

Coronavirus, Vittorio Feltri choc: «Se facesse un salto a Sanremo farebbe un’opera buona»

Lo dice Matteo Salvini in diretta Facebook, tornando a tuonare contro la prevista esibizione del rapper Junior Cally: «In una settimana in cui 5 donne sono state uccise da bestie, vermi infami, si mette un microfono in mano a qualcuno che nei suoi testi ha inneggiato alla violenza contro le donne. Da italiano dico che schifo, guardatevelo voi il festival. Non è il mio Sanremo. Mi spiace solo che ci siano i soldi degli italiani per vedere certe schifezze».



Alla luce dell'epidemia del coronavirus generatasi in Cina, da giorni «tutto il mondo bloccava» gli ingressi, «tutti controllavano: in Italia no, in Italia il dibattito era su Sanremo e il Grande Fratello». Lo ha detto in un passaggio del suo intervento alla 'Festa del Ringraziamentò del Carroccio a Vignola, nel Modenese, il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Sabato 1 Febbraio 2020, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA