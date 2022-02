Sabrina Ferilli, a Radio Capital la verità sul fuorionda a Sanremo: «Ca***** vere...»

Sabrina Ferilli interviene a Radio Capital dopo aver calcato il palcoscenico di Sanremo 2022 con una performance molto apprezzata dalla critica e dal pubblico e spende qualche parola anche sul fuorionda che ha fatto scoppiare il "Ferilligate". Intervistata da Selvaggia Lucarelli si lascia andare a qualche battuta ironica com'è nel suo stile.

Sabrina Ferilli su Sanremo 2022

Il monologo 'non monologo' scevro da ogni retorica ha spinto a una riflessione sul ruolo delle co-conduttrici del festival e dell'esigenza di legare la loro presenza a un tema importante. Una volta si parlava di "vallette" e oggi, spiega Ferilli, «è molto cambiata l'idea di chi affianca Amadeus e questo fa ben sperare e fa onore anche a lui. Per chi arriverà dopo - a parlare di fame nel mondo (aggiungono gli intervistatori) - quello è sempre una cosa che punta all'intelligenza delle persone, se ci ragionano. Sono sempre scelte libere e personali. Rompo i coglioni a tutti...»

Sabrina Ferilli sul Ferilligate

L'attrice è trend topic da tre giorni su Twitter e sul famoso "Pezzo di merda" captato da dietro le quinte spiega: «La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Cazzate vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato.... ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto».

Sabrina Ferilli su Sanremo

Infine, Selvaggia Lucarelli le fa notare che è piaciuta anche alla destra e che le parole pronunciate da dietro le quinte potevano essere rivolte agli autori dei commenti che lei le mostrava nei messaggi inviati durante la serata. Scherzi a parte, l'attrice ha colpito tutti indistintamente: «Questi messaggi me li hai mandati te, io non ho riscontrato nulla e mi informerò. La cosa però non mi preoccupa». Non c'è stato, dunque, ancora il tempo per soffermarsi su tutto quello che è accaduto, ma almeno di una cosa è certa: «La mia canzone preferita è quella che ha vinto e anche Elisa mi è piaciuta tanto».

