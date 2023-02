Rosa Chemical: «Il bacio a Fedez? Non era concordato». Ma spunta un video che tradisce il cantante

di Redazione Web

Il «bacio gate» tra Rosa Chemical e Fedez sul palco del Festival di Sanremo continua a far discutere. La scena che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta potrebbe, infatti, essere stata o no un'azione premeditata dai due protagonisti? Due le versioni. La prima che il tutto fosse premeditato da giorni. La seconda che sia stata un'improvvisata del cantante in gara a Sanremo. Ma andiamo con ordine.

Il video che tradirebbe la spontaneità di Rosa Chemical

Alcuni giorni prima la finale, durante una puntata di Muschio Selvaggio (podcast in diretta su Rai2 in occasione della settimana sanremese), Rosa Chemical avrebbe detto che quanto accaduto sul palco di Sanremo tra lui e Fedez (il gesto erotico mimato con il rapper e poi il bacio appassionato sulla bocca) era tutta una farsa: tra i due, infatti, pare ci sia stato un accordo durante la puntata di Muschio Selvaggio. Prima di salutarsi, Fedez ha comunicato al cantante che durante l'ultima serata sarebbe stato in prima fila: «Vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino? Con la lingua, con la lingua».

Rosa Chemical a quel punto della podcast ha fermato Fedez: «Si, ma non raccontare tutto adesso». Così si era concluso lo scambio di battute, lasciando quindi perplessi i fan che hanno poi ottenuto la risposta durante l'esibizione della finale di Made in Italy.

La versione contrastante raccontata da Rosa Chemical

Quindi il siparietto hot non è stato spontaneo? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il cantante questa mattina in un'intervista a RTL: «Non ci siamo messi d'accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una performance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato».

Rosa Chemical interviene in diretta su Rtl 102.5 all'Indignato Speciale, dopo le polemiche scatenate dal bacio a Fedez sul palco dell'Ariston. «Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo», dice Rosa Chemical. E sui rumors che vorrebbero Chiara Ferragni molto seccata per la scena, aggiunge: «Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata».

