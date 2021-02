Roma – Sanremo, un Viaggio lungo 71 anni: il nuovo programma su Rai Isoradio con Dario Salvatori e Gianmaurizio Foderaro

Domenica 28 febbraio su Rai Isoradio, la radio che cammina con te, andrà in onda “Roma – Sanremo , un Viaggio lungo 71 anni” con Dario Salvatori e Gianmaurizio Foderaro. Un programma itinerante in auto, da Roma direzione Festival, insieme a due testimoni che negli anni l’hanno raccontato alla radio, in tv ed in tante pubblicazioni.

Durante il percorso, diverse fermate per prendere a bordo i nuovi protagonisti di oggi e i veterani. Da Gigi D’Alessio a Rossana Casale da Noemi a Michele Zarrillo e poi Fulminacci, l’astrologo di Rai 1 ed Isoradio Jupiter, il giornalista Paolo Giordano Ermal Meta e tanti altri. Esperienze, ricordi ed anticipazioni, per raccontare la storia ed il costume del nostro paese e per parlare di un festival unico al mondo. I collegamenti si terranno a partire dalle ore 12:00.

