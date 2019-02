Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da quandosi è presentato sul palco dell’Ariston e aha proposto la psichedelica ‘’, è stato un susseguirsi di polemiche, illazioni, accuse velate e dirette contro il 28enne romano.Quelle più gravi arrivano invece da Striscia la Notizia che coglie l’occasione per dare addosso – come successe l’anno scorso – a Claudio Baglioni. Leggiamo nel comunicato stampa: “La canzone di Achille Lauro Rolls Royce è un inno all'ecstasy: Rolls Royce è una pasticca di ecstasy. Il direttore artistico era in sé quando l'ha ascoltata e scelta per il Festival di Sanremo?”.Foto@Kikapress/GettyImages