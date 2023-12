Renato Zero, le frecciatine ad Amadeus: «Un santo che non fa grazie. A Sanremo preferisco il casinò, non vinco nemmeno lì»

di Dajana Mrruku

Renato Zero è uno dei pilastri della musica italiana. Le sue canzoni sono poesie impresse nella memoria dei suoi "sorcini", nome dei fan sempre molto appassionati, che lo seguono in ogni suo progetto. L'artista è stato ospite da Mara Venier per presentare il nuovo album e il tour in arrivo, ma ad aver colpito il pubblico di Domenica In è stata una risposta un po' stizzita di Renato, alla domanda su Sanremo e Amadeus.

Renato Zero contro Sanremo?

Renato Zero è stato ospitato dalla sua amica storica Mara Venier dove ha ripercorso la sua vita, tra successi e piccoli aneddoti privati. Inevitabile la domanda su Sanremo, alla quale, tuttavia, il re dei Sorcini ha risposto a tono, con un po' di ironia che al pubblico è sembrata piucchealtro una frecciatina.

«Cosa penso di Amadeus e di Sanremo? Un santo che non fa grazie, preferisco andare al casinò, dove comunque non vinco», ha risposto così.

Una frecciatina che non è passata inosservato, nonostante il tono ironico a smorzare la risposta. Renato Zero, come ha ricordato Mara Venier, ha partecipato ben due volte al festival di Sanremo, ma non ha mai vinto.

Non è la prima volta

Durante una recente intervista riportata dal Messaggero, Renato Zero ha risposto a chi lo vorrebbe conme nuovo direttore artistico nel prossimo Sanremo, al posto di Amadeus. Anche in questo caso, la risposta ha lasciato con l'amaro in bocca i suoi fan. «Direttore artistico a Sanremo? Piuttosto vado ai Tropici!», ha risposto, lasciando tutti sorpresi.

