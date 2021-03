Sanremo 2021, prima serata: la diretta. Amadeus apre con la lettera scritta per Leggo

Sanremo 2021, prima serata: la diretta. Diodato inaugura la kermesse. Attesa terminata tra pochissimo si alzerà il sipario sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo, condotto per la seconda volta da Amadeus insieme a Fiorello. Ad aprire la serata che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it il vincitore della scorsa edizione che si esibirà sulle note di Fai Rumore, oltre che un medley di altri successi dei suoi più grandi successi. Sul palco anche Zlatan Ibrahimović, Matilda De Angelis e Achille Lauro.

Sanremo 2021, prima serata: la diretta di Leggo.it

20.56 Entra Fiorello che canta "Grazie dei Fiori"

20.53 Amadeus sulle scale del festival, fa il segno della croce: «Quest'anno il cuore batte più forte». Amadeus legge la lettera scritta Leggo

20.51 Ci siamo! Le voci di Fiorello e Amadaeu ini un falso fuori onda.

20.30 Fiorello dal balcone si collega con l'ologramma di Vincenzo Mollica

20.25 In diretta al TG1 Amadeus: «Grande emozione, voglia di inziare e grande curiosità perchè non abbiamo mai fatto uno spettacolo senza pubblico». Su Coccoluto «questa sera io e Fiorello lo ricorderemo». Su Irama «Attendiamo un molecolare domani mattina, Irama ne ha fatto uno questa sera ed è negativo ma da protocollo attendiamo risposta per domani, se il collaboratore risulterà positivo Irama dovrà ritirarsi dalla gara»

leggi anche > Sanremo 2021, scaletta prima Serata: i cantanti big quando cantano, co-condutrici gli ospiti, le canzoni

Sanremo 2021, la diretta della prima serata

Questa sera ascolteremo nel corso della prima serata di Sanremo 2021, ascolteremo 13 cantanti big, 4 nuove proposte. Ad iniziare la gara di Sanremo 2021 saranno i primi quattro giovani ( tre giurie chiamate a votare) Guadiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast, da cui avremo i primi due finalisti.

Sanremo 2021, la scaletta della prima serata

Si parte con Arisa, Colapesce e Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Noemi (che sostituisce Irama), Madame, Maneskin, Ghemon, Coma Cose, Annalisa, Francesco Renga; a chiudere Fasma.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA