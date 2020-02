Diodato e Matteo Faustini ricevono oggi il premio lunezia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Febbraio 2020, 19:33

Il prestigioso Premio Lunezia è stato consegnato oggi a Sanremo ai due vincitori:, per il miglior testo nella categoria Big, e Matteo Faustini nella categoria Nuove Proposte. I due artisti sono stati premiati dal presidente del Lunezia Stefano De Martino, presso la sala stampa Lucio Dalla del Palafiori di Sanremo.Il riconoscimento a Diodato per il testo “Fai Rumore” è stato motivato con queste parole dal patron del Lunezia: “la struttura e l’intensità del testo annunciano un emozionante appuntamento con la musica”. A questa fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione Premio Lunezia): “Incontri ravvicinati, forme di adulazione, interrompere, l'importanza del ritmo, posso fare una domanda? Diodato sembra suggerire l'arte del conversare "smooth". Riproporsi in amore è quasi un gesto dovuto. Ma non avvicinatevi troppo e cercate il contatto visivo senza esagerare. Nessun imbarazzo. Un intonarumori sussurrato”.Loredana D'Anghera (Dir. Artistico Lunezia Nuove Proposte) indica invece il brano “Nel bene e nel male” di Matteo Faustini, per la seguente motivazione: “Nel brano di Faustini l’alternanza con il recitato è in equilibrio con il crescendo della canzone. Uno stile di scrittura e interpretazione che evoca il passato e che per fortuna qualcuno non ha dimenticato”. Secondo quanto confermato dal Patron Stefano De Martino, la XXV edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna), si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2020 tra Aulla e La Spezia.Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria e Siae. La manifestazione gode inoltre della collaborazione di Rai Iso Radio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari.