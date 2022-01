Sanremo, allerta Covid al Festival. Positivi un operaio e un orchestrale Rai

ROMA - Un operaio che lavora all'allestimento del Settantaduesimo Festival di Sanremo è risultato positivo al tampone. Come da protocollo sarà sottoposto anche a test molecolare. Artisti e addetti ai lavori, che entrano al Teatro Ariston, vengono sottoposti a controllo, ogni settantadue ore. L'operaio in questione era asintomatico. Nei giorni scorsi era stato trovato positivo anche un orchestrale Rai.

Intanto, il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, pensa positivo: «Credo che sia un festival della ripartenza. Anche l'anno scorso l'avevamo detto, poi le cose sono andate diversamente. Quest'anno qualcosa sta ripartendo davvero, anche il fatto di avere il 100% del pubblico è un messaggio molto importante. Sull'organizzazione per l'ordine e la sicurezza durante il festival, Biancheri ha detto: «Saranno monitorati tutti gli assembramenti, le forze dell'ordine controlleranno insieme ai nostri volontari, così come ci sarà una grande attenzione per le entrate e le uscite del teatro per tenere il pubblico in ordine».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Gennaio 2022, 07:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA