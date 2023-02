Pooh a Sanremo, perché Riccardo Fogli non era presente sul palco dall'inizio?

Ritornano i Pooh a Sanremo che, dopo l’addio nel dicembre 2016 e la morte di Stefano D’Orazio lo scorso anno «faranno qualcosa di speciale». Amadeus ha spoilerato qualche dettaglio: «Ripercorreremo la loro carriera: sarà emozionante».

«Il cuore dei fan continua a battere per loro e i loro successi. Ecco gli amici per sempre», così Amadeus annuncia i Pooh sul palco dell'Ariston che cantano proprio «Amici per sempre», brano del 1996 dedicato probabilmente al membro della band Stefano D'Orazio, batterista scomparso nel 2020. Facchinetti: «Non ci aspettavamo questo successo ma nel '71 è cambiato tutto e da 50 anni andiamo avanti per gli italiani».



Perché Riccardo Fogli non ha cantato dall'inizio

L'orchestra accompagna e canta le canzoni più famose della band, così come la platea e i telespettatori a casa.

Alla canzone «Piccola Katy» è entrato sul palco anche Riccardo Fogli che ha seguito la band nell'esecuzione del brano. Probabilmente il celebre bassista ha voluto concedere il colpo di scena e lasciar spazio alla formazione originale. Ma poi è rientrato stranamente dietro le quinte prima di essere richiamato dalla band e da Amadeus.



Scatenate le reazioni sul web da parte degli utenti con tanto di meme e tutti a chiedersi: «Perchè entra ed esce dal palco?» oppure «Ma qualcuno gli ha detto che doveva esibirsi alle 23?» e «Ma l'hanno pagato di meno?».

