Un po’ come la vitadi Zibba, M. Rettani e D. CalvettiUn po’ come la vitaSenza più sognareDi esistenza e di ironiaE scivolare…E scivolare viaCome dire «ancora un po’»Andare a cercareQuella cosa che fa sempre un po’ più maleMa che porta in un momentoA riconsiderare il ventoE poi gridare a me che non credoChe il confine è l’unica cosa che non vedoTu dove vuoi volare…?Hai tempo per pensareMa intanto dimmi almeno dove il cielo va a finireRicorda di giocareE di portarti altroveIo resto qui a capire come illuminarmi il cuoreCome illuminarci il cuoreTu credi di volareMa l’illusione della gioia toglie il fiato anche alla notteMagari prova a immaginare che sul retro della vitaCi sia un immagine più forteE non mi basterà il ricordoVorrei trovarmi nell’esatta condizioneDi una luce alla stazioneSu un binario abbandonatoDove il viaggio non è mai iniziatoPer poi gridare a me che non credoChe l’orizzonte è l’unica cosa che non vedoTu dove vuoi volare…?Hai tempo per pensareMa intanto dimmi almeno dove il cielo va a finireRicorda di giocareE di portarti altroveIo resto qui a capire come illuminarmi il cuoreCome illuminarci il cuoreRidammi una notte che brillaInvece di un cielo di corviNon ti ricordiQuando eravamo due corpiUniti nel prendere i colpiNoi sapevamo come illuminarciPrima di prenderci a calciPrima di metterci al colloPure le croci degli altriSolo per assomigliarciE poi gridarmi ancora che non credoMa in questo tunnel così buio io non guardo indietroE la fine è l’unica cosa che non vedoTu dove vuoi volare…?Hai tempo per pensareMa intanto dimmi almeno dove il cielo va a finireRicorda di giocareE di portarti altroveIo resto qui a capire come illuminarmi il cuoreCome illuminarci il cuore