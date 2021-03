Parlami di Fasma : il testo e le parole della Canzone di Sanremo 2021. Tiberio Fazioli, in arte Fasma, rapper classe 96 è stato protagonista della scorsa edizione del Festival nella sezione Nuove Proposte. Promosso quest’anno tra i Big, Fasma canta Parlami, una rock ballad "melting pot" di chitarre elettriche, archi e cantautorato rap.

Vorrei darti la mia forza per vederti parlare

Non di ciò che ti succede ma parlare di te

Anche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo te

Non dire non dire

Che ti va bene questo mondo bastardo

Anche con il posto rubi il posto di un altro

Anche se voglio io non posso cambiarlo,

Io non sono quell’altro

Che di me

Che di me

Ti rimane solo addosso il tabacco

Qualche foto e qualche vestito sparso

Anche se voglio io non posso cambiarlo

Io non posso cambiarlo

Ma noi sì

Parlami parlami

Dai ti prego tu guardami

Perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini

E quindi guardami guardami

Sai che adoro quegli attimi

In cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini

