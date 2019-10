Paolo Palumbo a Sanremo giovani: lo chef malato di Sla tra i 65 finalisti per le preselezioni

di Simone Pierini

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

al. Lo. Il suo nome è stato pubblicato sul sito ufficiale della kermesse musicale in scena da martedì 4 a sabato 7 febbraio 2010. Il ventiduenne di Oristano si esibirà nelle audizioni previste per il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.Il brano «», scritto interamente da lui, è stato scelto per giocarsi la carta che porta dritta al palco dell'Ariston. Un sogno possibile grazie al comunicatore vocale con il quale comunica con le persone. Canterà insieme al suo amico, in arte Kumalibre, in un gruppo che si chiamaLa malattia lo ha paralizzato, non muove le gambe e non riesce a parlare con la sua voce. «Il suono metallico del comunicatore sulle note della musica si trasforma e mi consente di cantare», ha detto all'Unione Sarda. Un sogno che vuole continuare a vivere: «Mi ha aiutato molto anche un ragazzo di Oristano, Cristian Pintus - ha detto al giornale sardo - anche lui ha avuto un’esperienza di vita piuttosto dolorosa ma quella sofferenza lo ha fatto diventare ancora più grande. È venuto a trovarmi a casa e siamo diventati subito amici».