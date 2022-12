Paola e Chiara, il duo attesissimo a Sanremo 2023 infiamma il web: «Siamo pronte»

«Festival... sento questa musica..»: musica e parole rimbombano nella testa di tutti, fan e non. Perchè dall'annuncio ufficiale di Amadeus che ha rivelato il ritorno di Paola e Chiara insieme per gareggiare al Festival di Sanremo 2023, in tanti non attendono altro. Una delle coppie canore più famose d'Italia torna a calcare il palco dell'Ariston. E dopo la presentazione dei titoli delle canzoni dei big in gara, il countdown della 72^ edizione è sempre più vicino. Entusiaste, le dirette interessate pubblicano una foto insieme, dopo decenni, scrivendo: «Pronte a fare FURORE», ricalcando il titolo del loro brano in gara.

Ma tra i fan del duo non c'è solo gente comune, ma tanti vip, anche colleghi. Basta leggere nei commenti sotto il post quello di Nek: «Che meraviglia», i cuoricini di Jo Squillo, l'ex volto di Amici, Virginio Nero, che ha pubblicato un cuore infiammato e ancora tantissimi altri che non aspettano altro se non di ritornare indietro nel tempo.

I 22 big

Durante la serata di ieri, 16 dicembre, inoltre, sono stati ospitati anche i 22 big, già annunicati nelle scorse settimane, che hanno svelato il titolo del brano che porteranno a Sanremo 2023. n ordine di apparizione invece, ecco i titoli dei brani che i 22 big che porteranno a Sanremo: Ultimo con "Alba", Tananai con "Tango", Madame con "Il bene nel male", Giorgia con "Parole dette male", Mr. Rain con "Supereroi", Elodie con "Due", Gianluca Grignani con "Quando ti manca il fiato", Marco Mengoni con "Due vite", Anna Oxa con "Sali (Canto dell'anima)", Lazza con "Cenere", Mara Sattei con "Duemilaminuti", Modà con "Lasciami", Paola e Chiara con "Furore", Colapesce Dimartino con "Splash", Leo Gassmann con "Terzo Cuore", Articolo 31 con "Un bel viaggio", Ariete con "Mare di guai", Cugini di Campagna con "Lettera 22", Levante con "Vivo", Coma_Cose con "L'addio", LDA con "Se poi domani", Rosa Chemical con "Made in Italy".

