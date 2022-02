Le pagelle della seconda serata di Sanremo 2022: i voti ai cantanti. Sono la cosa più attesa di ogni Festival che si rispetti. E anche Leggo.it non si sottrae. Quindi canzone dopo canzone, assegneremo i voti a tutti e 13 i cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston. Spazio dunque alle pagelle di Sanremo 2022, insomma quello che ogni cantante "big" teme più di ogni altra cosa Saranno tredici i cantanti che si presenteranno sul palco del teatro Ariston per esibirsi in questa prima seconda serata di Sanremo 2022.

Ecco i cantanti che vedremo oggi: Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Emma, Matteo Romano, Iva Zanicchi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Fabrizio Moro, Tananai, Irama, Aka7even, Highsnob e Hu.

LE PAGELLE DELLA SECONDA SERATA DI SANREMO 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 20:30

