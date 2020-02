Pagelle quarta serata Sanremo 2020: i voti al Festival di Amadeus. Fiorello è già straordinario

LE PAGELLE DELLA QUARTA SERATA DI SANREMO 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Febbraio 2020, 21:57

. Promossi e bocciati. Top e Flop. I giudizi, voti, sonore bocciature e promozioni eclatanti. Anche ilruota intorno a tutto questo, come è naturale che sia.E come di consueto anche ogginon si sottrae al compito. Quindi momento dopo momento, racconteremo in questa serata le. Vedremo eleggere il vincitore della sezione nuove proposte e valuteremo gli ospiti e le loro performance, i conduttori, le co-condutrici. Se ne vedranno delle belle. Intanto segui anche la- Ancora una volta tocca ai giovani rompere il ghiaccio.indossa un vestito rosso Ferrari, Marco Sentieri completo nero con strisce rosse come i carabinieri su giacca e pantaloni. Lei ha 16 anni ma ha la maturità di una trentenne. Lui ha grinta da vendere. E si batte contro il bullismo. La canzone di Tecla è un inno per le donne Responso: Vince Tecla 55%Seconda semifinale: sembra un farmaco contro il coronavirus. Leo Gassmann canta "Vai bene così" ci ricorda che la vita là fuori non è sempre a colori, lo si vede anche dal suo look: colori scuri per camicia e pantaloni. Lui che ha preferito cantare per non essere paragonato con papà Alessandro e nonno Vittorio. Fasma è ancora più nero. Usa l'asta del microfono come un joystick. Vince con il 50,1% LeoFiorello si presenta metà coniglio mascherato, "figlio di Milly Carlucci, metà De Filippi, ridotto così per via dei cambiamenti climatici, sembro un po' Caniggia. Stasera ci sono talmente tanti cantanti che la gente si è portata il pappagallo".