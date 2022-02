Orietta Berti, a "Oggi è un altro giorno" il "disastro" sul palco di Sanremo: «Sembrava che avessi due palline da ping pong»

Orietta Berti ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. La cantante, impegnata a Sanremo 2022, ha raccontato un divertente aneddoto relativo a un’edizione della kermesse a cui ha partecipato qualche anno fa: «Sembrava che avessi due palline da ping pong».

Orietta Berti ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. La cantante, impegnata a Sanremo2020, ha raccontato un divertente aneddoto accaduto qualche anno fa mentre partecipava alla kermesse: «C’è un aneddoto - ha spiegato – che riguarda Diego Dalla Palma. Ho fatto un Sanremo con lui… Eravamo al Festival e mi esibivo con la canzone “Occhi rossi”, lui mi ha fatto un trucco con un ombretto fosforescente bianco.. Così quando chiudevo gli occhi sembrava che avessi due palline da ping pong e quindi “l’atmosfera” della canzone era svanita».

Un divertito Diego Della Palma, anche lui ospite della Bortone, ha aggiunto un altro ricordo di make up non proprio corretto:«Ne ho combinata una anche peggiore.. Tu eri abbronzata, ti ho messo un fondo tinta normale quindi tu sei andata in onda grigia con gli occhi fosforescenti… Comunque è stata gentilissima, non mi ha creato disagio e io ero agli inizia della mia carriera».

