La metamorfosi di Noemi a Sanremo 2021: «Sono orgogliosa di indossare le mie emozioni, non rinnego chi sono». Come una splendida sirena la cantante, che ha sostituito Irama, ha incantato l'Ariston non solo con la sua voce, ma soprattutto per il suo look brillante.

Alla sua sesta partecipazione al Festival di Saremo 2021, Noemi si è esibita sul palco dell'Ariston con "Glicine". A stupire è il suo look, il suo nuovo "corpo", una metamorfosi , come l'ha definita lei stessa che l'ha resa più consapevole del suo corpo e del suo essere donna.

Dopo la sua esibizione Noemi ha postato su Instagram il suo lokk, un incredibile abito di Dolce & Gabbana che esalta le sue forme, ma dietro questo abito scintillante c'è di più: «Ogni volta è come la prima - scriv Noemi su Instagram - ma questa sera ha qualcosa di speciale. È stato bellissimo condividere con voi la Metamorfosi che ho affrontato come artista e come Donna.⁣ Con Glicine vi voglio raccontare la nascita di una nuova forza, di una nuova consapevolezza. Ora sono orgogliosa di indossare le mie emozioni.⁣ Questo abito da sera in tulle Dolce & Gabbana, completamente ricoperto di Swarovski, è realizzato e ricamato a mano, con la stessa passione che guida il mio percorso musicale. Porterò sul palco dell’Ariston l’eccellenza italiana, la storicità, la tradizione che abbraccia il cambiamento, con un look d’archivio della sfilata Dolce&Gabbana del 2007/2008; un autentico tuffo nel passato perché anche io non rinnego chi sono».⁣

