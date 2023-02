Sanremo, Marco Mengoni a Muschio Selvaggio. La nonna di Fedez fa le carte: «Non può vincere»

A poche ore dall'inizio di Sanremo 2023, va in onda su Rai 2 la prima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal che approda in tv per il pre Festival. E il primo ospite ufficiale del nuovo format televisivo è stato Marco Mengoni. Ma per lui non ci sono buone notizie...

«Non vincerà»

Nella tipica atmosfera spensierata del podcast di Fedez e Luis Sal, Marco Mengoni ammette di non avere ansia per l'inizio del Festival della musica italiana, ma che cercherà di divertirsi il più possibile. Poi, però, il collegamento con la nonna di Fedez non porta buone notizie al cantante laziale. In attesa che sua moglie, Chiara Ferragni, faccia il suo esordio nella prima serata del Festival in conduzione insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, Fedez chiede a nonna Luciana come si piazzerà Mengoni alla Kermesse della musica italiana. E la nonna leggendo i tarocchi svela che non riuscirà a vincere.

«Primo no, ma...»

I tarocchi non mentono mai e nonna Luciana prende molto seriamente la lettura delle carte per scoprire il futuro che lega Marco Mengoni al Festival. Secondo le carte «non vincerà», ma per lui il successo è assicurato e la sua canzone verrà molto apprezzata dagli italiani: «arriverà secondo», svela la nonna di Fedez cercando di rincuorare il cantante, demoralizzato, dalla scoperta.

