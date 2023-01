Mr. Rain, a Sanremo con 'Supereroi': «Scrivo solo quando piove e ho gettato la maschera»

MILANO - Sarà il coraggio della nuova generazione, sarà perché quando si sprofonda nella depressione in qualche modo si deve tornare a galla, fatto sta che Mr. Rain mette sullo spartito un pezzo della sua vita «doloroso, cupo e difficile» e lo rende pubblico sul palco del suo primo Sanremo, in gara con Supereroi, diretto dal maestro Enrico Melozzi (Maneskin, Grignani, Sethu).

Classe 91, lineamenti nordici (mamma svedese, «la mia supereroe»), appassionato di Eminem («sogno di incontrarlo e di fare stadi») e fan di Ultimo (pure lui in gara), se all'anagrafe è Mattia Balardi, per la musica il nome d'arte è Mr. Rain (perché «scrivo solo quando piove»), multiplatino di Fiori di Chernobyl, 9.3, Meteoriti e Ipernova e 700 milioni di stream. Supereroi è un brano vero e sincero, definito così da Francesco Facchinetti, con cui Mr. Rain inizia a lavorare proprio con Supereroi.

«Il brano può piacere o no. A me interessa che lo si ascolti - dice, non nascondendo l'emozione di uno che è galvanizzato e, nello stesso tempo, timido all'idea di Sanremo - Ci avevo provato tante volte. Ma credo nel momento giusto, e questo probabilmente lo è». Scrittura a 6 mani con Federica Abbate e Lorenzo Vizzini per un brano autobiografico: «Sul palco, dove ad Amadeus va il merito di aver avvicinato i più giovani, porterò me stesso». Con lui, il coro di voci bianche. «Il coraggio di chiedere aiuto mi ha salvato», ripete con uno stato d'animo in bilico tra sfogo liberatorio e orgoglio. Coraggio che trova anche quando confessa della maschera che ha portato fino a poco tempo fa per nascondere la persona (Mattia) dietro al personaggio (Mr. Rain). «Avevo paura di mostrarmi per come ero. Non uscivo più, non parlavo più. Oggi sono tornato a vivere».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 08:18

