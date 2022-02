Morta Monica Vitti, l'annuncio e il lungo applauso nella sala stampa di Sanremo

«È morta Monica Vitti!». L'annuncio ufficiale è stato dato a Sanremo, dove è in corso il Festival. Alla notizia, tutti i giornalisti della sala stampa allestita al Casinò si sono alzati in piedi per un lungo, commosso applauso alla grande attrice scomparsa.

Monica Vitti, morta a 90 anni la grande attrice

Dalla scomparsa di Monica Vitti si è parlato anche nel corso della conferenza stampa. «Non c'è dubbio che stasera faremo un omaggio a Monica Vitti, anche se la scaletta è già pronta». Lo promette Amadeus durante la conferenza stampa del mattino al festival. «A volte basta una vera emozione, non per forza un numero di spettacolo. Un gesto, una parola, un applauso, uno sguardo sincero va molto più in là di un numero confezionato», ha aggiunto, ricordando anche l'omaggio tributato ieri sera a Franco Battiato. «L'ho trovato meraviglioso. Se io fossi un amico o un familiare di Battiato sarei felice che sia stato ricordato così. Qualsiasi omaggio, anche breve, lo facciamo con il cuore».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA