Morgan: «Sanremo al posto di Amadeus? Non ho chiesto a nessuno di farlo, le parole vengono stravolte»

Morgan rompe il silenzio. Da giorni girava voce che il cantautore potesse essere uno dei papabili prossimi conduttori del Festival di Sanremo, spodestando così Amadeus che ha ottenuto per cinque anni consecutivi. «Sanremo? Io non ho chiesto a nessuno di farlo», ha detto il cantautore.

«Ho solo detto che se la Rai in futuro me lo avesse proposto avrei accettato perché non ho assolutamente rivali», risponde così Morgan ai giornalisti nel corso della presentazione a viale Mazzini del suo programma StraMorgan al via in seconda serata su Rai2 dal 10 aprile, sulla sua partecipazione a Sanremo, su cui recentemente erano usciti alcuni articoli sui media.

«Non è vero che ho chiesto di fare Sanremo, è vero il contrario - ha ribadito con forza ai cronisti -. Non l'ho chiesto, questo lo state dicendo voi, le parole vengono stravolte». Ma qualcuno, chiedono ancora i cronisti, poi si é fatto sentire ponendole la domanda?

Margan ha risposto con un deciso «no».

