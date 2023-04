Morgan sogna Sanremo 2024 (al posto di Amadeus): «Vorrei fare il direttore artistico»

di Redazione Web

Pronostici per il festival della canzone italiana? Morgan ha già la risposta pronta. «Se la Rai me lo chiedesse, sarei contento di fare il direttore artistico del prossimo Sanremo» dice in un'intervista al Giornale in merito alle indiscrezioni circolate sulla prossima edizione del Festival. E aggiunge: «Credo di avere molti rivali nel capire e riconoscere la musica. Sono anche nel Guinness dei Primati per il maggior numero di vittorie a X Factor. La musica non è solo marketing. Le canzoni dell'ultimo Festival fatico a chiamarle canzoni».

Le domande

Non può mancare la domanda sulla presenza eventuale di Amadeus, a cui Morgan risponde: «Lo chiamerei: sediamoci a un tavolo e iniziamo a lavorare». Come è nel suo stile, Morgan necessita di cambiare le regole: «Sanremo è una sorta di concorso di Stato e non c'è scritto da nessuna parte che, per parteciparci, ci voglia un contratto discografico».

L'opportunità

Dal 10 aprile, Morgan ritornerà in televisione in seconda serata su Rai2 con 'StraMorgan': «Una lectio magistralis di musica, per la Rai è un programma sperimentale». E sulla politica? Ecco cosa dice di Giorgia Meloni: «È la prima volta che parlo bene con un politico. Lei è molto interessata alla lingua italiana e anche io. Il linguaggio della musica nel mondo è italiano. Se Giorgia Meloni avrà la possibilità di occuparsi anche della nostra lingua sarebbe strepitoso». E su una eventuale candidatura, dice: «Faccio politica da tempo, sono un partito politico, anzi un'ideologia perché il mio è un pensiero etico che parla di valori e società».

