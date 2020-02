La lite Morgan e Bugo? Ormai la conosce anche Alexa. Il video

di Ida Di Grazia

Laoltre ad essere stata un'edizione da record passerà alla storia per la, con quest'ultimo che cambia in diretta la canzone «Sincero» di cui quasi nessuno ormai ricorda il testo originale. Una lite - con tutte le sue ricadute sociale e televisive - che Leggo.it ha seguito minuto per minuto sin dalla sera in cui Bugo ha abbandonato il palco dell'Ariston. E ora le gesta dei due - diventate un tormentone già da tempo sul web - sono approdate anche su Alexa.Le nuove parole cantate dasono diventate talmente virali da non far ricordare più il testo originale e soprattutto hanno scatenato la fantasia del web che ogni giorno crea un nuovo meme a tema. Ultimo in ordine temporale il biglietto dei Baci Perugina . Ma anche il social dei più giovani Tik Tok non è da meno.Tra i video divertente ne abbiamo trovato uno caricato dache gioca con Alexa. Anche l'altoparlante intelligente sapientemente stuzzicato canta la tiktokers: "Le brutte intenzioni, la maleducazione...La tua brutta figura di ieri sera...La tua ingratitudine, la tua arroganza...Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa...Ma tu sai solo coltivare invidia...Ringrazia il cielo sei su questo palco...Rispetta chi ti ci ha portato dentro...Ma questo sono io".