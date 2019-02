Michelle Hunziker dopo Sanremo, i ringraziamenti e la nostalgia su Instagram

Michelle Hunziker incanta il Festival di Sanremo e dopo commenta quanto accaduto sul palco dell'Ariston. «È tardi... l’adrenalina pian piano scende... sei sdraiata nel letto dell’albergo e ripercorri ogni istante vissuto in compagnia di amici e di professionisti con i quali non solo hai un vissuto tante esperienze, ma con i quali c’è un obbiettivo comune... festeggiare la musica italiana, la moda, il costume e l’Italia stessa in un unico luogo... il palco dell’Ariston a #Sanremo

Con queste parole la conduttrice ripercorre la sua serata sul palco del Festival che, questa volta, dopo un'esperienza da co conduttrice, l'ha vista come ospite. Ad accoglierla Claudio Bisio, suo collega storico, con cui ha percorso insieme buona parte della sua carriera con l'esperienza di Zelig. Il suo post è dedicato proprio al conduttore: «Colgo l’occasione per dire a Claudio Bisio, che è stato bellissimo tornare ad andare in sala prove, a ballare, a cantare e a divertirmi con lui come facevamo qualche anno fa e che gli voglio un bene infinito (ma lui lo sa)». Ma non solo, Michelle ringrazia anche le altre persone che hanno reso speciale questo suo ritorno a Sanremo: «Voglio ringraziare Rocco Tanica ed Elio e le storie tese per averci prestato “la lega dell’Amore”!!! Grazie a Claudio Baglioni, grazie Virgi e grazie a tutti i professionisti, l’orchestra e i tecnici che mi hanno seguito per questa intrusione sul palco!».