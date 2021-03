Max Gazzè: tra virologi e politici, il sarcasmo del mio «Farmacista» in gara al Festival

Tra le cose che, per citare una sua canzone, “una musica può fare” c’è “salvarti sull’orlo del precipizio”. E noi, che da un anno su quell’orlo ci camminiamo, di una canzone come “Il farmacista” avevamo forse bisogno e dobbiamo dire grazie a Max Gazzè che la canta all’Ariston. Sembra un brano sulla nostra ipocondria quotidiana, in realtà le canta agli scienziati e ai politici in ugual misura.

Cosa c’è Gazzè, stanco di virologi e ministri in tv?

«Stanco piuttosto di un’informazione confusa, che crea disordine, stanco di notizie e di numeri magari dati in buona fede ma che generano ansia. In un momento così delicato, ci vuol poco a sentirsi vittime di un inganno, diffidenti l’un l’altro. Siamo al punto che chiunque esprima un socratico dissenso viene additato come negazionista».

Come uscirne fuori?

«Io dico: cerchiamo d’essere responsabili, seguiamo le precauzioni, curiamoci. Usciti da questo incubo, capiremo chi è stato serio e ci ha preso per i fondelli».

Lei è uno che, fuori dall’Ariston, si divertiva ad improvvisare nei locali di Sanremo jam session con i suoi amici-colleghi fino a notte fonda. Quest’anno…

«Pigiama e a nanna. Dobbiamo fare i bravi ed è giusto che sia così. Perché comunque era importante fare questo festival. Siamo agli arresti alberghieri, purtroppo, ma alla gente a casa Sanremo può lanciare un bel messaggio».

Sesta volta al festival. Più che girone big, girone recidivi.

«A Sanremo ci torno sempre con entusiasmo. Basta saper gestire bene l’esperienza».

Quasi un senatore tra tanti giovani e debuttanti.

«Eh sì, ormai sono un po’ “anzianotto” ma curiosissimo di capire se i giovani, al di là della canzone e della vetrina del festival, abbiano un progetto valido. Nessuna competizione generazionale, per carità, né tantomeno invidia. Amadeus ha fatto scelte giuste».

Il 9 aprile esce il suo nuovo album: curioso titolo, “La matematica dei rami».

«Concetto leonardesco sul rapporto tra le dimensioni dei rami degli alberi, ognuno cresce e prende varie diramazioni restando sempre legato alla radice. In parole semplici, nuove direzioni pur se l’origine è quella di sempre: dopo tanti anni che faccio musica è stato uno stimolo importante».

Non vedrà l’ora di cantarlo dal vivo.

«Appena s’abbasserà questo Rt de me… e torneremo a fare i concerti. Rispetto i colleghi che scelgono lo streaming ma io dico no, grazie: datemi il mio basso e il mio pubblico».

