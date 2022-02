Matteo Berrettini a "Oggi è un altro giorno" dopo Sanremo 2022: «Le mie emozioni sul palco»

Matteo Berrettini ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Il tennista, numero sei al mondo, è stato ospite sul palco di Sanremo2022 assieme ad Amadeus e Fiorello.

Matteo Berrettini ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno

Matteo Berrettini a “Oggi è un altro giorno”

Matteo Berrettini, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, ha raccontato l’emozione provata nelle vesti di ospite sul palco di Sanremo 2022: «Una cosa del tutto nuova – ha spiegato - Molto emozionante, bellissimo e ancora tremo un po’ all’idea. Un’adrenalina certo non paragonabile a quella che vivo sui campi da tennis, anche perché per lo sport mi alleno da una vita, per le esibizioni sul palco no. Le canzoni in gara non ho potute ascoltarle tutte, ma mi è piaciuta molto quella di Blanco e Manhodd. Molto bravi sul palco i Maneskin, che seguo dall’inizio della loro carriera artistica».

Matteo Berrettini ha parlato anche sei suo sogni per il futuro: «Quando ho iniziato a giocare a tennis non avrei mai pensato di arrivare dove sono ora. Vorrei vincere uno Slam, ci sono andato vicino a Londra. Comunque l’annata 2021 è stata grande per l’Italia, quindi cerchiamo di proseguire così…».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA