Sanremo 2022. Mattarella grande grande grande. E Zorro Drusilla lascia il segno

MATTARELLA MINA VAGANTE - Sei grande grande grande… caro presidente Mattarella. È la dedica che il Festival di Sanremo fa al capo dello Stato. Che era presente con i suoi cari tra il pubblico all’ultimo concerto live di Mina. Applausi.

IL MONOLOGO DI SAVIANO - Tutti in piedi per ricordare le stragi di Capaci e di via d’Amelio di 30 anni fa fanno da preludio all’entrata in scena di Roberto Saviano che ricorda Falcone e cita Rita Atria, giovanissima collaboratrice di giustizia che si tolse la vita dopo l'omicidio di Borsellino. La citazione per ricordarla: «Prima di combattere la mafia devi farti un auto-esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarci».

I BAFFI DI DRUSILLA – Vestita da Zorro la co-conduttrice è una carica di simpatia. Ma quando si spoglia di manto e cappello lei incalza: se mi spoglio avreste delle sorprese. Già. Meglio evitare. Quando si toglie i baffi di Zorro la si sente imprecare, per il dolore, chinando il capo. Per molti avrebbe detto una bestemmia. Sicuramente il vescovo di Sanremo domani scriverà un’altra lettera. Comunque vada a finire Zorro lascia il segno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 01:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA