Marco Mengoni, look in pelle a Sanremo. Fan in estasi: «Il re è tornato»

Marco Mengoni è tornato sul palco dell'Ariston dopo dieci anni ed è schizzato dritto in testa alla classifica provvisoria del Festival di Sanremo con la sua "Due vite". Per i bookmakers è tra i favoriti per la vittoria (insieme a Ultimo e Giorgia), nel Fantasanremo è tra i capitani più quotati, sui social fa strage di fan.

Il look in pelle

Da riconosciuta icona glamour, Marco Mengoni per la prima serata del festival ha messo da parte lo smoking e fatto sfoggio della sua bellezza in un completo di pelle di Atelier Versace. Camicia e pantaloni in coordinato, decorati da bottoni dorati con la testa di Medusa simbolo della casa di moda. A completare il look, cinturone borchiato, collane d'oro, orecchini con diamanti (tutto Tiffany&Co.), stivali con punta quadrata.

I commenti sui social

Qualcuno lo ha definito "il ritorno del re": quando Mengoni ha sceso l'iconica scalinata dell'Ariston su Twitter si sono scatenati i commenti dei fan, che attendevano dai tempi di "L'essenziale". «Per quanto mi riguarda ha già vinto», il tweet più comune. C'è chi nota la somiglianza con un altro sex symbol, il tennista Matteo Berrettini, e chi il feeling con Elodie.

