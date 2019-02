Sanremo 2019, Mahmood sul palco per l'esibizione. Ma qualcosa va storto e arriva Claudio Bisio

di Emiliana Costa

Sanremo 2019, la finale.il vincitore di Sanremo Giovani, è pronto sul palco per la sua esibizione. Sta per interpretare la sua canzone in gara Soldi. L'orchestra inizia a suonare, ma qualcosa non va per il verso giusto. L'artista non comincia il pezzo e arriva Claudio Bisio sul palco.e mentre le maestranze rai risolvono il problema, Claudio Bisio, da ottimi padrone di casa, occupa il tempo vuoto ringraziando i musicisti dell'orchestra e la regia.Risolto l'inconveniente tecnico, si può cominciare.