Sanremo 2021, il VAR della quarta serata: Mahmood, Emma e Amoroso, ma perché non siete in gara?

Quarta serata dello show di Sanremo 2021 all’insegna di Achille Lauro e del monologo di Barbara Palombelli.

ACHILLE LAURO AL BACIO

Baci in bocca e carezze alla band prima di vedere Fiorello trasformato in un quadro dell’esibizione di Achille Lauro. La popstar si scatena nel suo delirio esaltandosi sulle note di Rolls Royce tra un “me ne frego” e “un voglio una vita così”. In pratica “Non è follia ma è solo vivere” anche per Fiorello che corona il suo sogno di far parte del quadro di Lauro. E quando dopo il classico “Non si è mai visto uno show così al Festival di Sanremo” pronunciato da Amadeus ecco che perfino l’amico ammette la sconcertante verità: “Conosco Fiorello da 35 anni ma così non l’avevo mai visto. E Rosario: “Sono un quadro. Un olio. Fammi portare via”. VOTO 7

SIAMO DONNE

Il duetto capellone strappa applausi. Perfino dalle poltrone vuote che all’improvviso cominciano ad alzare i braccioli in segno di giubilo. Vedere Fiorello e Amadeus con la lunga parrucca in versione Sabrina Salerno-Joe Squillo scatena i fotografi. VOTO 6

LA PALOMBA GONFIA IL PETTO E SPICCA IL VOLO

Il monologo di Barbara Palombelli dedicata alle donne. Ragazzina ribelle che guidava senza patente, in cerca di emozioni. Come Tenco, Paoli e Battisti che giocavano con le pistole o andavano a fari spenti nella notte. E intanto Barbara a 15 anni già lavorava. Chi non lavora non fa l’amore. Il monologo è la retrospettiva della sua vita e della carriera con la colonna sonora delle canzoni di successo di Sanremo. Da Uomini Soli dei Pooh a Luca Barbarossa con Portami a ballare. Per concludere con l’appello alle giovani donne: “Care ragazze, non mollate e Fate Rumore”. E ovviamente partono le note di Diodato. VOTO 6,5

ALESSANDRA AMOROSO, EMMA MARRONE, MAHMOOD

Tre artisti che con le loro performance fanno rimpiangere il fatto che non siano in gara. Li avremmo visti al posto di qualcuno dei prescelti. VOTO 7

