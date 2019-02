Mahmood vince anche nelle classifiche di radio e streaming

ROMA - Coccolato dalla giuria e dalla critica, a dispetto del pubblico? Macché. Dopo il Festival, Mahmood vince anche la sfida che più conta: quella degli ascolti, degli streaming e dei passaggi radiofonici. In barba alle polemiche sul ribaltamento del televoto, che lo vedeva attardato rispetto a Ultimo, il cantautore milanese si piazza ovunque al primo posto. E in attesa di conoscere anche i dati Fimi sulle vendite, la sua Soldi è già una hit.

Partiamo da Spotify dove la canzone trionfatrice all’Ariston guida la classifica con oltre 8 milioni di stream ed è risultata il brano italiano con l’ingresso più alto di sempre nella Top 50 globale della piattaforma, addirittura alla posizione numero n.40 della classifica mondiale. Staccati i suoi inseguitori: Ultimo (I tuoi particolari), Irama (La ragazza con il cuore di latta) e Achille Lauro (Rolls Royce), nell’ordine.

Ma Mahmood spopola anche su YouTube, dove il videoclip di Soldi guida la classifica con 9.1 milioni di visualizzazioni davanti al secondo classificato Ultimo (7.2 milioni), a Irama (7 milioni) e al duo Federica Carta-Shade (che sfiora i 6 milioni con Senza farlo apposta). Anche due colossi come iTunes e Amazon consacrano l’artista di origini egiziane: nel primo caso, Mahmood brucia ancora Ultimo, tallonato da Loredana Berté, Irama e Achille Lauro; nel secondo, invece, alle spalle del vincitore di Sanremo si piazza la Berté, con Cosa ti aspetti da me, davanti a Ultimo e Arisa (Mi sento bene).

E il verdetto delle radio? Un altro plebiscito per il vincitore dell’Ariston. I dati di EarOne, infatti, parlano chiaro: quello di Mahmood è il brano più passato, seguito da quelli di Achille Lauro, Boomdabash, Irama, Ultimo, Loredana Berté, Arisa e Federica Carta-Shade. A dispetto del titolo del brano (e dei consensi del televoto), invece, non sfonda Il Volo. Musica che resta - il pezzo presentato dal trio di mini-tenori - si piazza solo 11° su iTunes e Amazon, 36° negli streaming e 14° per passaggi radiofonici.

Soldi sarà incluso nel primo album ufficiale di Mahmood, Gioventù bruciata, in uscita il 1° marzo per Island. E nel frattempo su Twitter l’hashtag #mahmood4eurovision - lanciato per incitare l’artista a partecipare all’Eurovision Song Contest - è entrato da diverse ore nei Trend Topic. © RIPRODUZIONE RISERVATA