La vittoria di Mahmood «é la miglior risposta dall'Italia che crede nella meritocrazia nel dialogo e nell'integrazione». Così Foad Aodi Fondatore delle Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e dell'associazione medici di origine straniera in Italia(Amsi) commenta con soddisfazione la vittoria didel festival di«dando la miglior risposta e conferma che l'Italia è un grande paese civile e crede nella democrazia e nell'integrazione e rifiuta assolutamente l'etichetta di razzismo che qualcuno voleva far credere e far passare come immagine sbagliata dell'Italia».