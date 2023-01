Madame a Sanremo, Amadeus: «Un errore se io la estromettessi, non anticipo le decisioni della magistratura. Quando ci sarà la sentenza, si vedrà»

di Redazione web

Madame, il caso Green pass (con le vaccinazioni simulate a Vicenza per ottenerlo) continua a terene banco a Sanremo, e Amadeus prende posizione: «Un errore se io la estromettessi, la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura. Quando ci sarà la sentenza, si vedrà»

Sanremo 2023, Amadeus, Rai e Sugar: Madame se ne frega

Madame, la dottoressa indagata: «Così fingevo di vaccinare i no-vax. Anche Camila Giorgi e tutta la famiglia»

Madame, le parole di Amadeus

«Su Madame non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura. Sarebbe un gravissimo errore se io estromettessi Madame. Quando ci sarà la sentenza, si vedrà». Lo ha detto Amadeus questa mattina durante gli ascolti dei brani in gara al festival di Sanremo riservati come di consueto agli addetti ai lavori.

Madame indagata

«La posizione giuridica di Madame è quella di indagata, al momento - ha aggiunto Stefano Coletta, direttore dell'intrattenimento del prime time -. Nei casi di Enrico Montesano e Memo Remigi le immagini parlavano da sole: è stato riscontrato il mancato rispetto del pubblico e dei criteri fondativi del servizio pubblico. Noi non sappiamo come sono andate le cose per Madame, negli altri casi ci sono prove evidenti».

Lunedì 16 Gennaio 2023, 17:35

