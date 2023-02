Sanremo 2023, Lundini: «Cosa farò al Festival? Non ne ho la più pallida idea»

Valerio Lundini debutta a Sanremo. Ma non come cantante e musicista. «Non ho ancora preparato nulla. Devo mettermi a studiare e a pensare cosa farò a Sanremo». Il conduttore confessa di essere impreparato, ma il suo pezzo forte per i tanti sostenitori che lo apprezzano è proprio l'improvvisazione.

«D'accordo, un po' lo percepisco e un po' mi spaventa. Vorrei più severità per non pensare che dire ovvietà mi salvi dall'imbarazzo. Certo, avendo fatto radio in trasmissioni di altri, alla fine interagisco con le persone in pochi minuti intervallati da brutte canzoni, ma mettere sempre mano all'improvvisazione diventa una copertina di Linus. Troppa improvvisazione incancrenisce la creatività».

Quindi cosa farà a Sanremo?

«Non ho ancora scritto un cavolo, prenderò spunti dalla settimana festivaliera. Di sicuro non canterò né suonerò, anche se lì a pochi metri da noi c'è una pianola e se proprio mi trovo in difficoltà mi faccio un giro di "do". E un giro di "do" funziona sempre».

Quando va in onda su Radio2?

«Ogni pomeriggio del Festival dalle 17 alle 18. Spero che la trasmissione piaccia anche a quelli che non guardano Sanremo, sarebbe un bel colpo fare più ascolti del Festival. Gli ospiti? Persone che ruotano intorno all'Ariston ma che non calcano il palco».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Febbraio 2023, 18:21

