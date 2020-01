Lotteria Italia, speciale Sanremo 2020: questa sera con Amadeus i 22 big in gara e l'annuncio delle canzoni

Festival di Sanremo

Sanremo, Amadeus "appiattito" su talent e social generation. E spunta l'ipotesi lista allungata​

Lunedì 6 Gennaio 2020, 18:32

. Edizione speciale questa sera dededicata allache seguiremo in diretta su. Questa sera scopriremo anche insieme ad Amadeus i titoli delle canzoni dei 22 Big in gara allaQuesta sera, su Rai1 a partire dalle 20.35 a “- Il Ritorno -” non si parlerà solo dei biglietti vincenti, ma verrà dato grandissimo spazio aldal 2 febbraio sono già stati annunciati e sono: Marco Masini, Alberto Urso, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Morgan e Bugo, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki. Questa sera insieme ad Amamdeus conduttore e direttore artistico del festival, scopriremo i titoli delle loro canzoni e potrebbe esserci qualchecome il nome del superospite o forse l'allargamento del cast a 24 nomi. Tra i rumors delle ultime ore si parla di una partecipazione di AL Bano e Romina Power.