Loredana Bertè “vincitrice morale” di Sanremo: «Sì, ma che p*lle! Il premio Mia Martini? Torniamo a casa insieme Mimì»

«La vincitrice morale» della 74esima edizionde del Festival di Sanremo è stata Loredana Bertè, anche se lei ha rivelato a Mara Venier a Domenica In: «Si ma che pa**e!», facendo scoppiare a ridere la conduttrice e i giornalisti presenti all'Ariston. La cantante ha deciso di tornare sul palco con lo stesso abito della finale di Sanremo, firmato Valentino, e ha fatto commuovere tutti quando, ricordando la vittoria del premio di Mia Martini si è sciolta in lacrime, tra il pubblico che la acclamava a gran voce.

Il premio alla carriera

Loredana Bertè è stata inondata dall'affetto e dall'ovazione del pubblico a teatro che, dopo l'esibizione di "Pazza", le ha regalato la standing ovation. La cantante si è commossa di fronte a tutti, soprattutto dopo aver ricordato il premio alla critica Mia Martini, intitolato alla sorella: «Torniamo a casa insieme Mimì!»

Mara Venier le ha voluto fare un altro regalo, dalla casa discografica Warner è arrivato il premio per i suoi meravigliosi 50 anni di carriera.

La classifica

Il posto in classifica? A lei non interessava arrivare in alto: «Sarei voluta arrivare prima solo per andare in Svezia all'Eurovision e rompere le scatole al mio ex marito e al principe». Loredana Bertè si è dimostrata ancora una volta un'artista incredibile e ironica.

