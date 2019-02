Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Anche io voglio quelle gambe a 68 anni", "Gambe top", "Dicci il tuo segreto per avere quelle gambe alla tua età", "Applausi per quelle". Il passare dal tempo non sembra scalfire. Per la sua esibizione nella prima serata di Sanremo 2019, con il brano "Cosa ti aspetti da me?", la cantnate indossava un minidress nero, che ha scatenato la reazioni sia degli uomini sia delle donne sul web.La Bertè si è presentata sul palco dell'Ariston con un vestito nero nero cortissimo che lasciava scoperte le gambe e moltissimi utenti le hanno fatto i complimenti sui social per la sua invidiabile forma a quasi 70 anni.Non è mancato però chi ha fatto ironia. L'outfit della Bertè, infatti, comprendeva anche una borsetta nera che la cantante ha più volte toccato durante l'esibizione. "Che cosa avrà voluto prendere da lì?", si sono chiesti in molti.