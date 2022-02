Sanremo 2022. Loredana Bertè e Achille Lauro, il duo fa esplodere i social: «La regina»

Non passa inosservata Loredana Bertè che, oltre al look rock, porta sul palco dell'Ariston per Sanremo 2022 la nuova interpretazione del suo brano "Sei bellissima" con Achille Lauro. Fan scatenati sui social per la 71enne con le gambe più sexy della tv italiana. «Che spettacolo, la regina» si legge nei commenti sui social, «E' il duetto più emozionante della serata».

La tua lettera mi ha davvero commossa, sei un’anima sensibile @achilleidol 💙

Questo ricordo lo porterò per sempre con me💙👠🏳️‍🌈 @SanremoRai #Sanremo #sanremo22 — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 4, 2022

«E' il duetto che tutti aspettavamo» scrive un fan entusiasta. «Ora li arrestano dopo il duetto (illegale)».

