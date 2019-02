Sanremo 2019, Luciano Ligabue fa ballare l'Ariston: tripudio per "Urlando contro il cielo"

di Emiliana Costa

Il rocker di Correggio è il protagonista assoluto della serata dei duetti al Festival. Ligabue presenta per la prima volta dal vivo Luci d’America, il primo singolo estratto da Start, il suo album di inediti in uscita l’8 marzo 2019. Dopo una simpatica gag con, l'artista emiliano strega l'Ariston con un medley delle sue canzoni. Tutti in piedi con Urlando contro il cielo.Poi il duetto con, Dio è morto di Guccini.È la sua seconda volta al Festival in 30 anni. L'ultima apparizione come super ospite era stata nel 2014.