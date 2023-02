Lazza omaggia la mamma a Sanremo, poi la commozione: cosa è successo?

Il cantante Lazza si esibisce sul palco di Sanremo con il suo brano «Cenere»: la canzone piace soprattutto alle nuove generazioni ma sembra conquistare anche il pubblicosanremese. Dopo la fine della canzoni entrano in scena i famosi fiori di Sanremo: belli, colorati e pronti da consegnare, come consuetudine, al cantante che si è appena esibito. Ma quando Amadeus ha preso il mazzo di fiori in mano qualcosa di imprevedibile è accaduta.



Cosa è successo

Il conduttore ha consegnato il bouquet a Lazza quando a un certo punto l'artista si gela e dice: «Questi (i fiori, ndr.) vanno a una persona speciale, scusami Amadeus». L'artista incominica così a cercare una donna: la mamma. Dopo aver girato in mezzo al pubblico, alla fine Lazza trova la madre. I due si abbracciano, si commuovono e poi un primo piano della donna visibilmente emozionata. Amadeus le chiede il nome: «Mi chiamo Francesca». A quel punto il cantante esce di scena tra gli applausi del pubblico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 23:04

