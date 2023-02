Lazza assediato dai fan a Sanremo: si toglie una scarpa, la autografa e gliela lancia. Folla in delirio

di Angela Casano

Lazza idolo della folla. Il rapper milanese Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Cenere”. La canzone piace e lui ha già conquistato il pubblico sanremese.

Proprio ieri pomeriggio Lazza si è mostrato molto disponibile con i fan: il rapper si è intrattenuto con centinaia dei suoi ammiratori sotto l'hotel de Paris, in corso Imperatrice, per scambiare con i giovani presenti un po' di chiacchiere, prendendosi tutti gli applausi e le congratulazioni da parte della community di persone che lo seguono in giro per l'Italia.

E non solo. Lazza ha ascoltato le loro richieste e si è sfilato una scarpa per autografarla e poi lanciarla tra la folla, accontentando così i fan.

Il regalo ai fan

È uno dei favoriti di questa edizione, la sua canzone si è posizionata al quarto posto nella classifica generale (provvisoria) della terza puntata. Un'esibizione che è stata commentata sui social soprattutto per il suo gesto nei confronti della mamma che si trovava in platea.

Alla fine della performance, il cantante ha ricevuto i fiori dai conduttori e ha detto: «Fiori speciali per una persona speciale», per poi cercare la mamma tra il pubblico e consegnarli a lei.

