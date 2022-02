Laura Pausini, la star nella "Scatola" del Festival di Sanremo 2022

La star internazionale Laura Pausini calca il palco di Sanremo 2022 nella seconda serata. Ingresso in "Scatola" per la cantante che compare direttamente al centro del palco per cantare il suo nuovo singolo. Total black, emozionata, Laura Pausini parla del suo film in uscita a cui ha collaborato anche la giovane cantante Madame.

Leggi anche > La scaletta della seconda serata di Sanremo 2022: i cantanti, gli ospiti, Checco Zalone. Lorena Cesarini è la conduttrice di oggi

«L'ho consciuta a Marzo 2021 quando era qui in gara e mi ha subito colpito» dice la cantante che passa poi a raccontare il contenuto del suo film. «E' una parte inedita della mia carriera, quello che ho vissuto. Laura che vinto Sanremo e Laura che ha vinto».

Leggi anche > Diretta seconda serata Sanremo 2022: apre Sangiovanni, super ospiti Checco Zalone e Laura Pausini, co conduttrice Lorena Cesarini

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA