Jovanotti torna sul palco dell'Ariston come super ospite dopo il duetto con Morandi: monta la polemica. «Gara falsata»

E' polemica su Jovanotti e la scelta di farlo tornare sul palco di Sanremo 2022 come superospite dopo che Lorenzo aveva cantato in duetto con Gianni Morandi (di cui è anche autore della canzone con cui è in gara) nella serata delle cover.

Infatti in questa quarta serata del Festival Jovanotti ha prima cantato, con Gianni Morandi, un medley dei loro successi, per poi tornare sul palco dell'Ariston in un secondo momento, a televoto ancora aperto, come superospite. Lorenzo, insieme al suo amico Amadeus, ha dato vita ad un momento di show incentrato sulla loro lunga amicizia. I due hanno ricordato gli inizi della loro carriera, insieme a Claudio Cecchetto, agli albori di Radio Deejay. In seguito Jovanotti ha declamato la poesia "Bello Mondo" di Mariangela Gualtieri.

Ma sui social si è scatenato una vera e propria contestazione nei confronti della decisione di far tornare sul palco Jovanotti dopo il duetto con Gianni Morandi, in piena gara per la vittoria finale. «Scusate - scrive qualcuno su twitter - ma se Jovanotti è in gara con Morandi perchè sta avendo questo spazio come se fosse un ospite?» scrive un utente su Twitter. E ancora altri sottolineano come si tratti di una «Scelta discutibile».

«Vorrei sapere cosa ne pensa Rettore di Jovanotti superospite dopo il duetto con Morandi di cui è pure autore » si legge sui social. Il polverone di critiche ha travolto l'autore di "Apri tutte le porte" che è stato presentato da Amadeus come amico e cantautore, poco dopo l'esibizione con Morandi, cantante in gara.

Ovviamente il problema posto da molti non riguarda una sorta di mancanza di affetto nei confronti di Jovanotti, ma molti si interrogano sull'opportunità di una scelta del genere. Secondo alcuni utenti il ritorno sul palco di Jovanotti in qualche modo può "spingere" Morandi nel televoto, aiutandolo a scalare i primi posti della classifica. E alcuni - esplicitamente - parlano di "gara falsata".

