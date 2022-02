Jovanotti pensa positivo (e meno male che i tamponi non hanno visto il Festival)

I momenti salienti della serata delle cover di Sanremo 2022. Sono i momenti da "rivedere" in questa quarta serata del terzo festival targato Amadeus.

JOVANOTTI, IL SUPER AMICO DI… MORANDI – Nel 1988 è stato Jovanotti a lanciare Amadeus nel programma “1,2,3 Jovanotti” in onda su Italia1. «Questo è il Festival degli amici», sottolinea Jovanotti. Grandi abbracci tra Amadeus e Jova che finalmente mette piede sul palcoscenico dell’Ariston. È da due anni che Amadeus lo insegue. Ci voleva Gianni Morandi però per portarlo a Sanremo. Grande spettacolo il medley dei due cantanti. Con il finale “Io penso positivo” che detto di questi tempi… non è certo il massimo. Speriamo che i tamponi non si siano sintonizzati sui canali del Festival. Va in onda la gag che vede Amadeus su un banco a disegnare “Il mio Sanremo” (con l’orchestra che intona la colonna sonora del Pinocchio di Comencini) e Jova che canta “Che sarà” (guarda caso il brano che fu scritto per Morandi al Festival ma lui non lo cantò e lo sostituirono i Ricchi e Poveri).

MARIA CHIARA GIANNETTA – Sanremo capita una volta sola. Dice l’attrice di Blanca. Ma in realtà se sei bravo o brava ti può capitare che puoi tornare (guarda Amadeus, e chi ha il coraggio di mandarlo via). Da applausi il dialogo su amore e tradimenti con i versi di canzoni famose. E poi chiude commovendosi con i non vedenti che l’hanno aiutata a interpretare Blanca. “Non perdiamoci di vista” diventa lo slogan.

BRAVI I NONNI DI BRAVI - Michele Bravi canta "Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi" di Lucio Battisti e alla fine fa una dedica ai nonni che non ci sono più, mostrando le loro fedi. «Io guardavo Sanremo con loro e stasera hanno cantato con me», dice il cantante commuovendoci. Bravo Bravi.

PAPALINA, ZIA MARA E LE FLESSIONI DI ROCKY AMADEUS – Le frasi del FantaSanremo imperversano e Amadeus le esorcizza sfidando Rkomi (che ha cantato a torso nudo mostrando il fisico) sul palco dell’Ariston a suon di flessioni. Si toglie la giacca e “un-due, un-due”. Sembra Rocky. Manca solo la colonna sonora con le note di Gonna Fly Now. Poi invoca “pubblicità, pubblicità” per interrompere la performance. Ma Ama ha un fisico invidiabile a 60 anni. Complimenti.

