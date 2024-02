John Travolta, pubblicità occulta a Sanremo? «Pagato un milione per indossare le scarpe»

di Redazione web

«John Travolta, ma chi te l'ha fatto fare?». Sui social è la domanda che si sono fatti in tantissimi, vedendo l'attore ballare la qua qua dance con Amadeus e Fiorello (che ha ammesso che la gag è stata «terrificante»). Ebbene, forse è stata solo una questione di soldi. Come riporta il Corriere della Sera, oltre a quelli che John Travolta ha ricevuto per andare all'Ariston (circa mezzo milione di cachet), potrebbero esserci quelli di uno sponsor esterno. Se confermato, si aprirebbe un nuovo caso di pubblicità occulta al Festival, dopo la multa comminata a Chiara Ferragni e Amadeus per aver sponsorizzato Instagram in diretta.

Pubblicità occulta di John Travolta?

John Travolta è testimonial del marchio U-Power, azienda italiana che produce scarpe. Quelle che l'attore ha indossato sul palco (biance sotto un vestito nero) sono proprio del marchio in questione, che avrebbe pagato un milione a Travolta per indossarle di fianco ad Amadeus e che sono state inquadrate più volte.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 08:44

