Martedì 5 Febbraio 2019

Un video-appello sui social per ritrovare il premio vinto a Sanremo con 'Zingara' nel 1969. Iva Zanicchi chiede aiuto alla rete per ritornare in possesso della Palma d'oro: il furto è avvenuto a Milano, il cimelio di trovava in un borsone nell'auto della cantante, trafugato dalla vettura che era parcheggiata in strada e aperta.